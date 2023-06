1 Die Abwehr des VfB um Waldemar Anton soll wieder stabiler werden. Foto: Baumann

Stuttgart - Lange Zeit galt die seitwärts verschiebende Viererkette als das Maß in der Defensivkunst des Fußballs. Das ballorientierte Verteidigen auf einer Linie, die sich idealerweise zur undurchdringlichen Kette verschließt. Ehe das System, wie im Fußball so üblich, durch ein anderes ersetzt wurde: Die Dreier- beziehungsweise Fünferkette war geboren. Mit drei zentral verteidigenden Spielern und zwei Flügelverteidigern (im modernen Fußballsprech: Wingback). Vereinfacht gesagt beackern sie die beiden Außenlinien von hinten bis vorne und verhelfen ihrer Mannschaft so zu mehr Offensivstärker, als zwei klassische Außenverteidiger es in der Viererkette könnten.