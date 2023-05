17 Enttäuschte Stuttgarter (Hiroki Ito): Trotz guter Leistung ist der Finaltraum geplatzt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Großer Kampf, viele tolle Momente – und doch am Ende kein Ticket zum Pokalfinale. Der VfB Stuttgart unterliegt im Halbfinale Eintracht Frankfurt 2:3. Wir analysieren die Partie.









Am Ende gab es noch einmal Hoffnung. Die Nachspielzeit war abgelaufen, da sprang der Ball nach einer Stuttgarter Hereingabe an den Arm eines Frankfurter Spielers. Im Strafraum – weshalb sich Schiedsrichter Daniel Schlager die Szene lange am Bildschirm anschaute. Die Minuten verrannen – ehe der Traum vom Pokalfinale für den VfB Stuttgart endgültig platzte.