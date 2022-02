12 Sven Mislintat halt volles Vertrauen in Pellegrino Matarazzo. Foto: imago images

Nur einen von 18 möglichen Punkten hat der VfB Stuttgart zuletzt geholt. Dennoch hält Sportdirektor Sven Mislintat zu seinem Trainer Pellegrino Matarazzo. Die Hintergründe.















Stuttgart - Mit dem Geist von Marbella wollte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga stoppen. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte so sehr gehofft, dass das sechstägige Trainingslager in Spanien helfen würde. Nur ein Spiel später ist klar: Durch das 2:3 gegen Eintracht Frankfurt sind die Ängste der Fans größer geworden – und der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist angewachsen. „Die Pfiffe sind zu 1000 Prozent zu verstehen“, sagte Matarazzo zur Reaktion der Anhänger.

Obwohl der VfB erstmals seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2020 sechs Spiele nacheinander auf einen Dreier wartet und nur einen der 18 möglichen Punkte holen konnte, steht der 44-Jährige nicht zur Diskussion. Sportdirektor Sven Mislintat machte einen Tag nach der Niederlage unmissverständlich klar, dass er trotz der prekären Lage zum Coach steht: „Jetzt zeigt sich, ob wir uns nur eine Kontinuität wünschen oder ob wir sie auch leben. Der Trainer ist mit der wichtigste Teil in diesem Club. Er hat uns unseren Weg ermöglicht und wir werden nicht darüber sprechen, ihm das Vertrauen zu entziehen.“ Das solle sich auch dann nicht ändern, wenn am Ende der Abstieg nicht zu vermeiden wäre. Sowohl Sven Mislintat als auch Pellegrino Matarazzo haben sich dazu bekannt, in der zweiten Liga für den VfB weiterzuarbeiten – sofern sie es denn dürfen.

