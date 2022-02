1 Silas Katompa ist bereit für seinen ersten Startelfeinsatz nach seiner Verletzung. Foto: Baumann

Stuttgart - Es kommt selten vor, dass Trainer Pellegrino Matarazzo bereits am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spieltag einem Spieler seinen Startelfeinsatz quasi ansagt. Im Falle von Silas Katompa Mvumpa war dies vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag der Fall. „Ich sehe Silas bereit für rund 60 Minuten“, sagte Matarazzo, um hinterherzuschieben: „Es kann gut sein, dass er gegen Frankfurt beginnt.“

Es wäre der erste Startelfeinsatz für den Kongolesen seit dem 20. März 2021. Damals begann der Angreifer auf dem rechten Flügel beim Auswärtsspiel in München – um sich in der 35. Minute schwer am Kreuzband zu verletzen. Beim Testspiel in Marbella gegen FK Rostow stand Katompa Mvumpa 45 Minuten auf dem Platz.

Bei Neuzugang Tiago Tomas sieht Matarazzo dagegen noch nicht wirklich einen Startelfeinsatz. „Tiago ist ein aufgeweckter Junge, präsentiert sich gut und attackiert immer die Tiefe“, so der Trainer. Der Neuzugang habe eine gute erste Woche gehabt, aber auch noch Dinge aufzuarbeiten, die einem Startelfeinsatz noch entgegen stehen. Der Portugiese wird aber definitiv im Kader sein.