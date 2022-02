Schwaben treten im Heimspiel mit Sondertrikot an

1 Orel Mangala und der VfB Stuttgart treten am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in einem Sondertrikot an. Foto: Twitter/VfB Stuttgart

Beim Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt wird der Gastgeber mit einem Sondertrikot auflaufen. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart tritt im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Liveticker) in einem Sondertrikot an. „Jeder Mensch zählt – egal auf welchem Platz“ wird auf dem berühmtesten Brustrings Deutschland stehen.

Damit gedenken die Schwaben der Opfer des Nationalsozialismus. Hintergrund ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. „Der VfB Stuttgart unterstützt die Initiative ‚Nie wieder!’. Das Gedenken gilt in diesem Jahr besonders jenen Menschen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ermordet wurden“, heißt es auf der Seite des Bundesligisten aus Bad Cannstatt.

„Viele Menschen mit Handicap erleben Diskriminierung und es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass sie gleichrangig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Für Menschen mit Behinderungen gibt es zu viele Barrieren und noch immer zu viele Vorbehalte. Wir sind alle in der Pflicht, mehr Teilhabe sowie Gleichberechtigung zu schaffen“, sagt VfB-Präsident Claus Vogt.

Frankfurt teilt Tweet des VfB

In den sozialen Medien kommt die Aktion gut an. „I Love it – Mein Verein“, schreibt zum Beispiel Fabian Lang auf Twitter. Auch die Eintracht aus Frankfurt reagierte auf die Aktion – und teilte den Tweet der Schwaben.

„Der VfB Stuttgart ist eine große und bunte Gemeinschaft, in der jeder Mensch seinen Platz und seine Wertschätzung verdient hat“, so der Vorstandschef Thomas Hitzlsperger.