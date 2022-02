Vorfall in Stuttgart-Ost Prüfpersonal in Stadtbahn mit Messer bedroht und geflüchtet

Ein Unbekannter wehrt sich am Dienstag gegen eine Fahrkartenkontrolle in einer Stadtbahn in Stuttgart-Ost. Als das Prüfpersonal ihn daran hindern will, die Bahn zu verlassen, zückt er ein Messer. Die Polizei sucht Zeugen.