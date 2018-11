VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Einzelkritik: Das Weinzierl-Team als einziger Totalausfall

Von Gregor Preiß und Carlos Ubina 02. November 2018 - 22:32 Uhr

Auch gegen Eintracht Frankfurt musste der VfB Stuttgart eine hohe Niederlage hinnehmen. Das Team von Markus Weinzierl war dabei, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, völlig von der Rolle. Unsere Redaktion hat die VfB-Profis bewertet.





Stuttgart - Hinten erlebte Holger Badstuber einen rabenschwarzen Tag, vorne vergab Mario Gomez die wenigen Chancen des VfB Stuttgart. Weil es darüber hinaus an Lichtblicken mangelte, wurden es für die Fans des VfB Stuttgart auch gegen Eintracht Frankfurt mal wieder schlimme 90 Minuten.

Am Ende stand für das Team von Trainer Markus Weinzierl die nächste herbe Niederlage zu Buche. Gegen den amtierenden Pokalsieger und Europa-League-Teilnehmer hieß es am Ende – auch in dieser Höhe völlig verdient – 0:3. Gegen die schnelle Offensiv-Power der Hessen hatten die Roten zu keinem Zeitpunkt etwas entgegenzusetzen.

