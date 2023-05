Im Halbfinale des DFB-Pokals empfing der VfB Stuttgart das Team von Eintracht Frankfurt. Nach der 2:3 (1:0)-Niederlage ist der Traum vom Finale geplatzt. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war bitter, denn es war mehr drin. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit binnen weniger Minuten aus der Hand gegeben. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir hätten höher als mit 1:0 in die Pause gehen können. Am Ende haben wir in Unterzahl eine unglaubliche Moral gezeigt und fußballerisch noch mal richtig Druck erzeugen können. Spätestens ab Donnerstag müssen wir den Fokus wieder voll auf das Auswärtsspiel in Berlin richten.“

Frankfurt-Trainer Oliver Glasner: „Es war ein schwieriges Spiel. Stuttgart war 30 Minuten lang physisch sehr stark und aggressiv. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann gut befreien können. Ich bin unglaublich stolz über diese Willensleistung. Dass ich zum zweiten Mal mit der Mannschaft im Finale stehe, zeigt, was für eine geile Truppe das ist.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Die Zuschauer haben ein hart umkämpftes Spiel gesehen. Nach 30 Minuten haben wir den Ballbesitz abgegeben und Frankfurt ins Spiel kommen lassen. Dann hatten wir vor und insbesondere nach der Pause ein paar unnötige Momente. Es war eine hitzige Atmosphäre, man hat gemerkt, dass beide Mannschaften unbedingt ins Finale wollten. Dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht pfeift, muss man akzeptieren.“

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.