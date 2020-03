11 Erzielte den Treffer im Hinspiel: Hamadi Al Ghaddioui. Foto: dpa/Friso Gentsch

Last-Minute-Treffer, Meisterschaftskämpfe, Abstiegsängste – wenn der VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld spielt, geht es zur Sache. Wir blicken auf die letzten zehn Duelle, ehe es am Montag zum Spitzenspiel der zweiten Liga kommt.

Stuttgart - Mehr als 14 Jahre liegen zwischen Armin Vehs Debüt als VfB-Trainer und Hamadi Al Ghaddiouis Siegtreffer in der Hinrunde der laufenden Fußballsaison. In dieser Zeit hat sich sowohl aufseiten der Stuttgarter als auch auf der Bielefelder „Alm“ einiges verändert. Dennoch verspricht das Zweitligaduell beider Vereine am Montag (20.30 Uhr, Liveticker) vor allem Spannung. So gewann der Club aus Bad Cannstatt von den letzten zehn Aufeinandertreffen nur eines mit mehr als einem Tor Vorsprung.

Doch auch wenn der VfB die vergangenen drei Partien gegen die Bielefelder für sich entscheiden konnte, werden die Stuttgarter in der Spitzenpartie nicht der große Favorit sein, denn die Arminia spielt eine starke Saison und ist auch dank Topstürmer Fabian Klos aktueller Tabellenführer.

Vor dem Spitzenspiel am Montag haben wir in unserer Bildgalerie auf die letzten zehn Duelle zwischen den beiden Clubs geblickt. Viel Spaß bei der Lektüre.