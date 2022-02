Neues Orkantief im Anmarsch „Zeynep“ fegt über Deutschland

Nach „Ylenia“ zieht am Freitagnachmittag mit „Zeynep“ das zweite Sturmtief innerhalb kurzer Zeit über Deutschland. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden am Abend und in der Nacht zum Samstag erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.