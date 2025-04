Niederlage in Unterzahl: Der VfB Stuttgart hat mit 1:2 (1:1) gegen den SV Werder Bremen verloren. Knapp eine halbe Stunde war der VfB Stuttgart nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz, nachdem Nick Woltemade in der 65. Minute eine gelb-rote Karte kassiert hatte.

In der ersten Hälfte ging der VfB Stuttgart nach einem Treffer von Leonidas Stergiou (19. Minute) zunächst in Führung. Doch Oliver Burke glich in der 32. Minute aus – und schoss auch den Siegtreffer in der 90. Minute. Die erste gelbe Karte hatte Woltemade nach einem Ellenbogeneinsatz in der 49. Minute gesehen. Dann folgte die zweite Karte in der 65. Minute nach einem Foulspiel.

Bremen darf nach dem dritten Sieg in Serie wieder vom Europapokal träumen. Das Team von Trainer Ole Werner sprang durch den Sieg bis auf zwei Punkte an die internationalen Plätze heran. Stuttgart rutschte auf Rang elf ab.