VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 Diese Elf schickt Markus Weinzierl ins letzte Vorrundenspiel

Von Dirk Preiß 22. Dezember 2018 - 14:20 Uhr

Im letzten Spiel der Vorrunde in der Fußball-Bundesliga will der VfB Stuttgart noch am FC Schalke 04 vorbeiziehen. Mit dieser Startformation soll es klappen.





Stuttgart - 14 Punkte hat der VfB Stuttgart auf dem Konto, nur einen mehr der FC Schalke 04. Beide Teams sind mit der bisherigen Ausbeute in der Hinserie der Fußball-Bundesliga nicht zufrieden und wollen an diesem Samstag zumindest einen versöhnlichen Abschluss. Der VfB könnte mit einem Heimsieg gegen die Knappen an den Königsblauen vorbeiziehen und mit dann 17 Punkten die Ausgangslage für die Rückrunde verbessern. Dafür braucht es aber eine Steigerung gegenüber der Partie beim VfL Wolfsburg (0:2). Mit einigen Umstellungen soll dies gelingen.

Didavi in der Startelf

Die vielleicht wichtigste und überraschendste: Daniel Didavi steht in der Startelf. Der seit Monaten angeschlagene Mittelfeldspieler (Achillessehnenprobleme) rückt für Chadrac Akolo ins Team und soll für die kreativen Momente sorgen. Zudem wieder dabei: Andreas Beck für Nachwuchsspieler Antonis Aidonis. Und Erik Thommy für Anastasios Donis, der zunächst auf der Bank sitzt. Nicht rechtzeitig fit geworden ist Dennis Aogo.