9 Das VfB-Team feiert mit den Fans den 3:1-Sieg gegen den FC Bayern. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat schon viel erreicht in dieser Saison – und nun auch noch den FC Bayern bezwungen. Wie war das möglich? Unsere Analyse zum VfB-Sieg im Südgipfel.











Die Szene des Nachmittags spielte sich ja im Grunde erst ab, nachdem die Partie, die sich mittlerweile wieder Südgipfel nennen darf, abgepfiffen war. „Hoeneß auf den Zaun“, forderten die Fans des VfB Stuttgart – und der Trainer des Bundesligateams gehorchte aufs Wort. Ein bisschen unbeholfen zwar, aber rundum sympathisch stieg Sebastian Hoeneß also auf die stählerne Tribünenbegrenzung – und meinte: „Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen. Ich möchte mich, auch im Namen der Mannschaft, von ganzem Herzen bedanken. Was wir diese Saison erleben, ist unbeschreiblich.“ Der noch größere Dank geht seit Wochen in die andere Richtung.