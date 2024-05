Der VfB Stuttgart spielt eine herausragende Runde und rangiert in der Bundesliga knapp hinter dem FC Bayern. Was sagen die FCB-Anhänger zu dieser Entwicklung der Weiß-Roten? Ein Umfrage vor dem Duell der Teams.

Nach elf Meistertiteln in Serie muss der FC Bayern München in dieser Saison Bayer 04 Leverkusen Rang eins in der Bundesligatabelle überlassen. Doch nicht nur das ist für den FCB ungewohnt.

Denn hinter ihm reiht sich der VfB Stuttgart ein, der in der Vorsaison knapp dem Abstieg in die zweite Liga entgangen ist und sich nun für die Champions League qualifiziert hat. Wie beurteilen die Fans der Münchner das Team der Weiß-Roten? Wir haben uns am Samstag vor dem Auswärtsspiel des Rekordmeisters in Stuttgart (15.30 Uhr/Liveticker) umgehört.

„Sie haben überraschend gut gespielt“, sagte Bayern-Fan Uli bei der Umfrage zur bisherigen VfB-Spielzeit. Dieter, der mit ihm unterwegs war, ergänzte, dass Rang drei verdient sei und meinte: „Ich mache das am Trainer fest.“ Er hob somit die Arbeit von Coach Sebastian Hoeneß hervor, der das Amt im April 2023, mitten im Abstiegskampf der Vorsaison, übernommen hatte.

Lob erhielt Hoeneß nicht nur von den beiden Fans aus dem Ulmer Raum, sondern auch von weiteren Anhängern des Rekordmeisters. Unter ihnen war auch Uwe, der die positive Entwicklung der Mannschaft betonte. Dass der Einzug in die Champions League inzwischen ebenfalls sicher ist, „freut mich auf jeden Fall für den VfB“, so der Münchner, der sich in Bad Cannstatt mit befreundeten VfB-Fans traf.

VfB erhält viel Lob

VfB-Fan Max wartete ebenfalls auf Besuch aus der bayerischen Landeshauptstadt. Sein Schwager Matthias kam für die Partie vorbei – und attestierte den Gastgebern eine „super Saison“. Er fügte hinzu: „Das gab es auch lange nicht mehr, dass man hier in Stuttgart zum Ende der Saison noch einmal ein Topspiel um Platz zwei hat.“

Auch als der Anpfiff näher rückte, war bei den befragten FCBlern weiterhin kein schlechtes Wort über den VfB zu hören – im Gegenteil. „Ich finde den VfB in dieser Saison super, hoffentlich bleiben alle Spieler beisammen. Ich wünsche ihnen wirklich alles Gute“, so Wolfgang, der mit Blick auf die Champions-League-Qualifikation des VfB sagte: „Je mehr Vereine in Süddeutschland international spielen, umso schöner ist das.“

Wolfgang reiste aus dem Allgäu gemeinsam mit Jürgen zum Südgipfel – und kritisierte rund um die Weiß-Roten lediglich die vereinspolitischen Streitigkeiten, die in der derzeitigen Phase nicht nötig seien. Sebastian Hoeneß und Co. haben sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen – und dürfen bald in der Königsklasse antreten. „Das Gute für die Entwicklung des Trainers ist, dass er jetzt in Stuttgart Champions League spielt. Danach steht ihm alles offen“, blickte FCB-Anhänger Jürgen auf die Zukunftsperspektive des 41-Jährigen.