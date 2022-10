21 Der VfB Stuttgart hat gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen. Foto: IMAGO

Nach dem 2:1 des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Link kopiert

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart den FC Augsburg – und feierte einen dramatischen Last-Minute-Sieg. In der Nachspielzeit sorgte Waldemar Anton für den umjubelten 2:1-Endstand. Wir haben nach der Partie die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer: „Wir sind unglaublich schlecht ins Spiel reingekommen. Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten aggressiv sein und trotzdem kriegen wir nach fünf Minuten das 0:1. Das 1:1 zur Halbzeit war verdient. Nach der Pause bekommen wir wieder gar keinen Zugriff, Augsburg war in dieser Phase klar besser. Ab der 65. Minute haben wir es dann richtig gut gespielt und uns viele Torchancen herausgespielt. So war es dann zum Schluss auch ein verdienter Sieg für uns.“

FCA-Coach Enrico Maaßen: „Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Ich fand, dass wir zum Ende der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft waren und auch sehr gut aus der Kabine gekommen sind. Es gibt eine Schlüsselszene: Das ist die Situation, die leider nicht zum Elfmeter für uns geführt hat. Die Wucht, die das Stadion und die Stuttgarter Mannschaft danach entfacht hat, haben wir nicht mehr eingefangen bekommen.“

FCA-Torschütze Florian Niederlechner: „Man weiß ja, wie das in Stuttgart immer mit dem Publikum ist. Es kann schnell unruhig werden. Mitte der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass es in unsere Richtung kippen kann. Aber dann hat sich das Blatt plötzlich gewendet und der VfB hat aufgedreht. Mir ist es unerklärlich, aber am Ende hat der VfB verdient gewonnen.“

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Ultras stimmen mit atemberaubender Choreo auf die Partie ein Die Ultras des Commando Cannstatt haben die Fans in der Mercedes-Benz-Arena vor dem Spiel des VfB gegen die Augsburger mit einer atemberaubenden Choreo in Stimmung versetzt – wir haben die Bilder.

VfB-Stürmer Luca Pfeiffer: „Kaum einer hat mehr an den Sieg geglaubt, weil das Augsburger Tor wie verriegelt war. Am Ende ist es Freude pur, dass wir nach einem sehr schönen Spielzug doch noch den verdienten Sieg geholt haben. Wir sind nicht gut aus der Halbzeit gekommen. Es spricht für uns, dass wir uns doch noch in dieses schwierige Spiel zurückgekämpft haben.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.