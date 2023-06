32 Wollen einen erneuten Abstieg mit dem VfB unbedingt vermeiden: Borna Sosa, Erik Thommy, Daniel Didavi (v.li.). In unserer Bildergalerie zeigen wir die Vertragslaufzeiten aller Spieler des VfB. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart kämpft gegen den 1. FC Köln um den direkten Klassenverbleib – und ein Trio gegen den Makel eines erneuten Abstiegs.









Ein Abstieg macht sich nie gut in der Vita. Niemand wüsste das besser als Stephan Paßlack, Andreas Keim und Jürgen Rynio. Das Trio hält einen unrühmlichen Rekord: Je fünfmal sind sie aus der Bundesliga abgestiegen – so oft wie niemand sonst in der Geschichte des deutschen Oberhauses.