Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag Darmstadt 98 zur abschließenden Partie in der 2. Fußball-Bundesligasaison 2019/20. Mario Gomez wird bei seinem letzten Spiel für die Schwaben von Anfang an spielen, wie Trainer Pellegrino Matarazzo bekannt gibt.

Stuttgart - VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat dem früheren Nationalstürmer Mario Gomez für das Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga eine Einsatzgarantie gegeben. „Er wird von Anfang an spielen. Es ist unser Job und unsere Verantwortung, ihm einen würdigen Abschied zu schenken“, sagte Matarazzo am Freitag: „Sie sollen ihn viel füttern in der Box, er soll sein Tor machen.“

Der 34-jährige Gomez wird am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 beim sehr wahrscheinlichen Aufstieg des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga sein letztes Spiel für die Schwaben bestreiten. Ob er seine Karriere beendet oder noch einmal ins Ausland wechselt, hat Gomez noch nicht kommuniziert. Zuletzt war er beim VfB nur noch Ersatz.

Matarazzo würdigte die Karriere des früheren Bayern-Profis. „Wenn er eine Zuschauerzahl verdient hätte, hätte er mehr als ein volles Stadion verdient“, sagte der Coach auch angesichts der derzeitigen Geisterspiele: „Er ist ein Spieler, der eine enorme Karriere hingelegt hat. Er ist nicht nur fußballerisch, aber auch menschlich ein Topmann: intelligent, bodenständig, professionell ohne Ende.“