VfB Stuttgart gegen Cercle Brügge Liveticker: Gomez schnürt den Doppelpack – Brügge verkürzt auf 1:2

Von red 11. Januar 2019 - 16:17 Uhr

Mario Gomez vom VfB Stuttgart erzielte gegen Cercle Brügge einen Doppelpack. Foto: Pressefoto Baumann

Zum Abschluss des Trainingslagers testet der VfB Stuttgart in La Manga gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live.

La Manga - Das Trainingslager des VfB Stuttgart neigt sich dem Ende zu. Anders als noch vor einem Jahr ist der Erstligist ohne größere Verletzungen durch das anspruchsvolle Programm gekommen. Nun steht vor der Rückreise am Samstag ein letzter Belastungstest an – dass Spiel gegen Cercle Brügge an diesem Freitag (15 Uhr).

Die Belgier, Tabellenelfter in der heimischen Jupiler League, sind auch schon seit einigen Tagen hier in Spanien, um sich ihrerseits auf die Rückrunde vorzubereiten. Beim VfB dürften nur wenige Spieler nicht zur Verfügung stehen – etwa Alex Meyer, Hans Nunoo Sarpei und Andreas Beck, die in den letzten Tagen nur eingeschränkt trainieren konnten.