VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar

Nach dem 4:1 im Hinspiel war der Einzug ins Achtelfinale Formsache. Der VfB ist nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Celtic weiter – nun gehen die Blicke in Richtung Auslosung.
Dass der Einzug ins Achtelfinale nach dem 4:1-Hinspielsieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten würde, war zu erwarten gewesen. Nach dem Play-off-Rückspiel am Donnerstagabend war die Sache dann fix: Der VfB Stuttgart steht nach dem 0:1 gegen Celtic Glasgow trotz einer über weite Strecken schwachen Leistung unter den besten 16 Teams der Europa League.