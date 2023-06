11 Torschütze des 3000. Tores in der Bundesligageschichte des VfB: Nicolas Gonzalez Foto: Baumann

Stuttgart - Dieses Spiel bot viele Geschichten. Angefangen vom neu verlegten Rasen, der das holprige alte Geläuf ablöste. Dann das scharfzüngige Transparent der Ultras in Richtung von Vorstandschef Thomas Hitzlsperger („Sonnenkönig 2.0“). Ein kaputtes Tornetz, das geflickt werden musste. Das 3000. VfB-Tor in der Bundesliga-Geschichte, ein jubiläumsgerecht-wunderschönes durch Nicolas Gonzalez zum 1:1. Die Tatsache, dass der VfB auch im achten Heimspiel und damit die komplette Hinrunde über sieglos blieb. Die bevorstehenden Gelb-Sperren der beiden besten Stuttgarter Torschützen Gonzalez und Silas Wamangituka in Bielefeld. Und dann natürlich die umstrittene Elfmeterszene, welche dem VfB am Ende einen Punkt bescherte.