So liefen die vergangenen zehn Duelle gegen Gladbach

11 Gladbachs Raffael (re., gegen Oriol Romeu): Der Brasilianer fühlt sich gegen den VfB Stuttgart besonders wohl und trifft mit schöner Regelmäßigkeit. Für das Spiel am Samstag fällt der Offensivmann mit einer Wadenzerrung aus. Foto: Baumann

An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart einen Neuanfang mit Trainer Nico Willig gegen Borussia Mönchengladbach. Wir blicken auf die vergangenen zehn Duell mit den Fohlen zurück.

Stuttgart - Die Spannung steigt: An diesem Samstag (18.30 Uhr) fiebern die Fans des VfB Stuttgart im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach dem Bundesliga-Debüt des neuen Trainers Nico Willig entgegen. Gelingt es dem bisherigen U-19-Coach der Weiß-Roten dem zuletzt desolaten Team neues Leben einzuhauchen? Wie stellt der gebürtige Tübinger die Mannschaft auf? Bekommen die Routiniers Mario Gomez und vielleicht sogar Holger Badstuber eine Chance von Beginn an? Das sind mit die brennendsten Fragen.

Gladbach in Lauerstellung

Wie auch immer sich Willig entscheidet: Leicht wird die Aufgabe nicht. Gladbach kämpft als Tabellenfünfter um eine Teilnahme an der Champions League und liegt nur zwei Punkte hinter dem Vierten Eintracht Frankfurt. Hinzu kommt eine schwache Bilanz gegen die Fohlen vom Niederrhein: Von den vergangenen zehn Pflichtspielen konnte der VfB nur eines gewinnen. Das Gladbacher Schreckgespenst heißt dabei Raffael. Der brasilianische Stürmer trifft mit schöner Regelmäßigkeit gegen den VfB. Kein Nachteil für den VfB: Am Samstag wird der 34-Jährige wegen einer Wadenzerrung ausfallen. Das teilte die Borussia am Donnerstag mit.

