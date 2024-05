1 Gute Seele des Vereins: Gerhard Wörn hört auf. Foto: Baumann

Ein Urgestein des VfB Stuttgart tritt ab: Gerhard „Gerry“ Wörn verabschiedet sich nach 34 Jahren von der Massagebank in den Ruhestand.











Link kopiert



Er stieß in der B-Jugend zum VfB Stuttgart, kennt den Verein als Spieler und vor allem als langjähriger Physiotherapeut in- und auswendig: Nun ist es für Gerhard Wörn an der Zeit, dem VfB Ade zu sagen. Am Samstag vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach wurde der 67-Jährige vor der Cannstatter Kurve in den Ruhestand verabschiedet. „Ich wünsche mir, dass Ihr alle dem VfB treu bleibt“, sagte Wörn in Richtung der Fans.