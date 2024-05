1 Sebastian Hoeneß bei den VfB-Fans auf dem Zaun – ein Bild, das in Erinnerung bleiben wird. Sehen Sie in unserer Bildergalerie weitere besondere Augenblicke dieser Saison. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB will an diesem Samstag gegen Gladbach einen furiosen Saisonabschluss feiern – wir blicken zuvor auf Begegnungen, die den Jahresverlauf geprägt haben.











Es soll noch einmal ein rauschendes Fußballfest für den VfB Stuttgart werden: An diesem Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bühne dafür ist mit ausverkauften Rängen bereitet. Ein furioses Finale zum Abschluss einer spektakulären Saison wünscht sich dabei nicht nur der Trainer Sebastian Hoeneß. Vor allem die Fans sind in Feierlaune. Zuvor blicken wir noch einmal auf spezielle Momente, welche die Darbietungen der Mannschaft in den vergangenen Monaten geprägt haben.