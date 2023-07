1 Vom VfB Stuttgart gab es am Samstag klare Fingerzeige. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Wer das bescheidene Wesen des Sasa Kalajdzic nicht kennt, hätte am Samstagabend glatt einen Arroganzanfall befürchten können. Ob es an seinem berühmten Schmäh liegt, am charmanten Wiener Naturell oder nur an diesem rauschhaften Gefühl des Abends samt des Siegtors des Österreichers – sei’s drum: Nichts kam falsch an, nichts war schnöselig, als Kalajdzic irgendwann dies sagte: „Ich habe gewusst, den haue ich rein – einfach sicher umdrehen und ins lange Eck, danke schön!“