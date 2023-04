13 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war mit der Moral seiner Mannschaft abermals zufrieden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart durch einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf den 15. Platz gesprungen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben, insbesondere in der ersten Halbzeit, zwei spielstarke Mannschaften gesehen, die beide gegen den Ball nicht den Zugriff hatten, den sich sich erwünscht hatten. Ich denke, wir hatten ein leichtes Chancenplus, haben es aber auch verpasst, viele aussichtsreiche Situationen noch klarer, zielstrebiger zu Ende zu spielen. Ich finde nicht, dass wir gut aus der Halbzeit gekommen sind. Das 1:1 war bitter, weil ich bis dahin auch keine klare Torchance gesehen habe. Dann hat die Mannschaft einfach wieder einmal eine großartige Reaktion gezeigt.“

Gladbach-Trainer Daniel Farke: „Wir haben eine erste Halbzeit gesehen, in der beide Mannschaften Phasen hatten, in denen der Gegner Probleme hatte. Es war ein enges Spiel. Uns haben so ein bisschen Schärfe, Energie und Durchsetzungsvermögen in beiden Strafräumen gefehlt. Ich kann den Jungs in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Vorwürfe machen.“

VfB-Spieler Waldemar Anton: „Es hat nach dem 2:1 gut getan, auch einmal tief zu stehen, den Gegner kommen zu lassen, gut zu verteidigen. Am Ende hatten wir noch die Möglichkeit auf das 3:1. Wir freuen uns, dass wir den Fans etwas zurückgeben konnten. Das haben wir uns auch immer vorgenommen und das klappt aktuell sehr gut.“

VfB-Spieler Fabian Bredlow: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich der Mannschaft helfen, sie im Spiel halten und mich auszeichnen konnte. Wir haben es extrem gut verteidigt heute. Bis auf die zwei guten Chancen, die sie hatten, haben wir wenig zugelassen. Wenn man in dieser Situation ist und dann so ein Tor gegen sich kassiert, gibt das vielleicht schon einen kleinen Bruch oder Knick. Aber unsere Fans haben uns direkt wieder angepeitscht.“

Gladbach-Spieler Julian Weigl: „Wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir wollten den Fans auch endlich einmal wieder einen Auswärtssieg bescheren. Um so ärgerlicher war es, mit 0:1 in die Kabine zu gehen. Ich glaube, wir sind dann ganz gut rausgekommen. Mich ärgert es extrem, dass wir nach dem Tor direkt so eine Unaufmerksamkeit hatten.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war heute wieder mehr Drama als vielleicht notwendig. Wenn wir den Sack früher mit dem 2:0 zumachen, wird es weniger nervenaufreibend am Ende. Es war ein starkes Signal von unseren Jungs, auch wie sie nach dem Ausgleich zurückgekommen sind und wieder ganz zielgerichtet auf Sieg gespielt haben. Jetzt haben wir noch einige Spiele vor uns. Die Anspannung müssen wir dann schon halten.“

