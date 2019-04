12 Nico Willig fungiert seit wenigen Tagen als Interimstrainer des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der neue Trainer Nico Willig vom VfB Stuttgart hat für seinen Einstand personelle Veränderungen angekündigt. So könnte die Aufstellung aussehen.

Stuttgart - Neuer Coach, neue Chance. Doch für wen? Nach der Trennung von Markus Weinzierl und der Amtsübernahme von Nico Willig als Interimslösung bis Saisonende gibt es beim VfB Stuttgart viele offene Fragen. So ist schwer abzusehen, mit welcher Grundordnung der bisherige A-Junioren-Trainer in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) gehen wird – und mit welchen Spielern.

Willig hat auf alle Fälle personelle Veränderungen angekündigt. Nicht zur Verfügung stehen Steven Zuber (Knieprobleme) und Santiago Ascacibar (Rotsperre), womit das Stuttgarter Mittelfeld ein neues Gesicht bekommt. Daniel Didavi wird darin von Beginn an erwartet. Ein Profiteur des Trainerwechsels dürfte auch Borna Sosa sein, der unter Weinzierl einen schweren Stand hatte und der die linke Seite beackern könnte. Zudem wird Willig wohl versuchen, so viele von den fünf guten Innenverteidigern Benjamin Pavard, Ozan Kabak, Marc Oliver Kempf, Timo Baumgartl und Holger Badstuber wie möglich auf den Platz zu bekommen.

