1 Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: dpa/Marius Becker

Der VfB Stuttgart empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach. Jetzt steht der exakte Termin für die Partie fest – und auch, wo die Begegnung übertragen wird.

Stuttgart - Das DFB-Pokal-Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach wird am 3. Februar von 20.45 Uhr an ausgetragen. Den Termin teilten die Schwaben am Freitag mit.

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog!

Das Duell ist eins von nur zwei Bundesliga-Duellen im Achtelfinale, von dem die erste Hälfte am 2. Februar ausgetragen wird. Ebenfalls am 3. Februar (18.30 Uhr) empfängt der VfL Wolfsburg in einer Erstliga-Begegnung den FC Schalke 04. Auf Borussia Mönchengladbach treffen die Stuttgarter von Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) bereits in der Bundesliga.

VfB-Partie live im Free-TV

Die Partien zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn sowie dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach werden live in der ARD übertragen. Zudem läuft das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 auf Sport1.

Ansetzungen im Überblick:

Dienstag, 2. Februar 2021:

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen (18.30)

Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 (18.30)

Werder Bremen – SpVgg Greuther Fürth (20.45)

Borussia Dortmund – SC Paderborn (20.45)

Mittwoch, 3. Februar 2021:

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 (18.30)

RB Leipzig – VfL Bochum (18.30)

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Köln (20.45)

VfB Stuttgart – Borussia M’Gladbach (20.45)