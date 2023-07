1 Mit neuen Handgriffen: Der Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund nachlegen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit Langem gelingt es dem VfB Stuttgart nicht, zwei Ligaspiele nacheinander zu gewinnen – jetzt setzt der kürzlich verpflichtete Trainer neu an.









Für Sebastian Hoeneß ist die Sache im Grunde einfach. Er blickt nicht großartig zurück. Seine Zeitrechnung beim VfB Stuttgart beginnt am 5. April, zwei Tage nach seiner Verpflichtung und mit dem Anpfiff beim 1. FC Nürnberg. Vieles, was vorher war, spielt für den neuen Trainer keine Rolle. Hoeneß wusste nichts vom sogenannten Auswärtsfluch des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, und er hat sich in der Vorbereitung auf die nächste Begegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund nicht zu sehr mit der zweiten Negativserie beschäftigt.