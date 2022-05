1 Die U19 des VfB Stuttgart triumphierte gegen Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Die U19-Junioren des VfB Stuttgart krönen ihre starke Saison mit dem Titel des Deutschen Pokalsiegers. So lief das spannende Finale gegen Borussia Dortmund.















Große Freude bei der U19 des VfB Stuttgart: Das Team von Trainer Nico Willig feiert den DFB-Pokalsieg der A-Junioren. Gegen Borussia Dortmund siegten die Weiß-Roten im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion mit 3:1 – und wiederholten so ihren Titelgewinn aus dem Jahr 2019. In den vergangenen beiden Jahren wurde der DFB-Pokal in dieser Altersklasse coronabedingt nicht ausgespielt.

Im ersten Durchgang entwickelte sich unter den Augen von Vorstandschef Alexander Wehrle und Präsident Claus Vogt eine ansehnliche Partie. Der BVB, der als Favorit in das Finale gegangen war, erspielte sich dabei leichte Feldvorteile, ohne allerdings zu großen Gelegenheiten zu kommen. Dann war der Club aus Cannstatt mit einem Doppelschlag zur Stelle: Zunächst köpfte Leon Reichardt (24.) nach einem Eckball das 1:0 für den VfB. Nur vier Zeigerumdrehungen später schlenzte Nathan Winkler das Spielgerät aus rund 13 Metern überlegt in den linken Winkel. Just in einer Phase, als der VfB alles im Griff zu haben schien, erzielte der Niederländer Julian Rijkhoff (43.) den Anschlusstreffer für die Westfalen. So ging es mit dem 2:1 in die Kabinen.

Nach der Pause hatten die Schwaben vor 3.300 Zuschauern die erste knifflige Situation zu überstehen. BVB-Spieler Tom Rothe kam in der 59. Minute frei vor VfB-Keeper Tobias Werdich zum Abschluss – setzte diesen allerdings weit über das Gehäuse. 15 Minuten vor dem Ende traf Rothe dann die Latte; Pharell Nnamdi Collins vergab im Nachschuss. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck auf das Tor des VfB immer größer. Jamie Bynoe-Gittens (78.) scheiterte mit seinem Schuss am linken Außenpfosten. Das Team von Nico Willig verteidigte die knappe Führung leidenschaftlich – und wurde dafür belohnt: Nach einem Foul an Alexis Tibidi bekam der VfB Stuttgart einen Elfmeter zugesprochen. Thomas Kastanaras behielt die Nerven – und traf in der 86. Minute zum 3:1-Endstand für den alten und neuen Pokalsieger der A-Junioren.