VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund So lief das Training nach dem missglückten Weinzierl-Debüt

Von red 21. Oktober 2018 - 16:48 Uhr

Der VfB Stuttgart musste gegen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund eine deutliche Niederlage hinnehmen. Im Video analysiert unsere Redaktion die Lage bei den Roten.

Stuttgart - Gedrückte Stimmung herrschte am Tag nach dem deutlichen 0:4 gegen Borussia Dortmund am Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Dennoch hatten sich auch an diesem Sonntag einige Fans der Roten in der Mercedesstraße eingefunden, um das eine oder andere Autogramm zu erhaschen.

Während diejenigen Profis, die einen Großteil der Partie auf dem Spielfeld verbracht hatten, ein lockeres Auslaufen absolvierten, stand für die Reservespieler am Cannstatter Wasen eine Trainingseinheit auf dem Programm. Und der Fokus richtet sich bereits jetzt auf die nächste Bundesliga-Begegnung. Dann geht es für das Team von Markus Weinzierl zur TSG 1899 Hoffenheim.

