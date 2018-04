VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Die Fans vergeben schlechte Noten an die VfB-Profis

Von red 10. April 2018 - 10:27 Uhr

In der Einzelbewertung der Leser sticht kein VfB-Spieler besonders hervor. Dafür sind sich Fans und Redaktion einig. So fallen die Noten für die Roten aus.





Stuttgart - Es ist die erste Niederlage, die der VfB Stuttgart unter Trainer Tayfun Korkut einstecken muss. Am Sonntag verloren die Schwaben auswärts bei Borussia Dortmund 0:3 (0:1). Gleichzeitig ist es die höchste Niederlage in der Saison. Dabei starteten die Roten spielerisch nicht schlecht in die Partie.

Die Fans bleiben nach dem Ende der Siegesserie gelassen. Trotzdem fallen die Einzelbewertungen für die VfB-Profis nicht gut aus – und darin sind sich die Leser und die Redakteure weitgehend einig. Demnach schnitt Stürmer Daniel Ginczek mit der Note 5 von den Redakteuren und einer 4,3 von den Fans am schlechtesten ab. Auch sein Sturm-Partner Mario Gomez glänzt mit einer 4 von den Redakteuren und einer 4,1 von den Lesern nicht.

Eine 3 oder eine 4 oder etwas dazwischen – das sind die Noten der Fans und Redakteure für alle Spieler. Einzig Torwart Ron-Robert Zieler bekommt mit einer 2,9 von den Lesern (3,o von den Redakteuren) ein minimal bessere Note.

Alle Noten für die Roten finden sich hier im Überblick.