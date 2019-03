7 4:2 gewannen die Roten (Wiggerl Kögl am Ball) am 25. April 1992 gegen den BVB (im Bild: Michael Rummenigge) im Neckarstadion. Unter den 67 900 Zuschauern: unser Redakteur. Foto: Baumann

Was für andere VfB-Fans Duelle mit den Bayern oder dem KSC sind, sind für unseren Redakteur einzig die Partien gegen Borussia Dortmund: die wichtigsten Saisonspiele! Dafür nennt er in der Bildergalerie fünf Gründe – von Dr. Gott bis zur BVB-Aktie.

Stuttgart - Erst vergangene Woche hat mich ein Kumpel und Kollege (der Mann ist Haus-und-Hof-Reporter vom BVB bei einem großen Internetportal) gefragt, was ich eigentlich gegen „seinen“ BVB habe. Warum ich mir wünsche, dass einmal mehr die Bayern den Titel holen und nicht die vermeintlichen Himmelsstürmer in Schwarz-Gelb. Ich war so perplex, ob der Naivität seiner Frage, ich hatte spontan keine Antwort parat.

Lesen Sie hier die VfB-Bilanz gegen die großen der Liga.

Aber jetzt erkläre ich Dir, lieber Jochen, und Ihnen, liebe Leser, warum jedes Spiel gegen den BVB das wichtigste Spiel der jeweiligen Halbserie ist. Unabhängig von Abstiegsangst, Vize-Meister-Wünschen oder eigenen Europapokal-Träumen. Warum es geiler ist, Schwarz-Gelb zu besiegen, als, sagen wir mal, den KSC. Oder die Bayern. Oder sonst irgendwen...

In unserer Bildergalerie finden Sie fünf Gründe – von Dr. Gott bis zur BVB-Aktie. Manches mag überspitzt sein, weniger wahr wird es deswegen aber noch lange nicht. Viel Spaß beim Klicken!