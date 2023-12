1 Cacau traut dem VfB einen Sieg gegen Borussia Dortmund zu. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der langjährige Stürmer des VfB Stuttgart blickt zuversichtlich auf das Achtelfinal-Duell mit dem BVB an diesem Mittwoch.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart geht nach den zuletzt überzeugenden Auftritten mit viel Selbstbewusstsein in das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, das an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) in der ausverkauften MHP-Arena steigt. Der frühere Stuttgarter Stürmer Cacau glaubt dabei fest an einen erfolgreichen Abend für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß.