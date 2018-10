VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund BVB-Partner handelt sich Kritik im Netz ein

Von red 17. Oktober 2018 - 11:10 Uhr

Der Dortmunder Mannschaftsbus nach dem Anschlag im April 2017. Foto: dpa

Der Fahrzeugkonzern MAN, Partner des kommenden VfB-Gegners Borussia Dortmund, hat mit einer Gewinnspielfrage im Netz eine Welle der Empörung ausgelöst.

Dortmund - Wenn Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) beim VfB Stuttgart antritt, dann reist der BVB-Tross zuvor in einem Bus des MAN-Konzerns an. Das Fahrzeugunternehmen ist ein Sponsor des Vereins. Nun hat der Konzern mit einem Gewinnspiel im Internet für eine Welle der Empörung gesorgt.

Der Fahrzeughersteller verlost aktuell auf seiner Internetseite „MANschaftsbus.de“ Eintrittskarten für das BVB-Heimspiel gegen Hertha BSC. Wer mitmachen möchte, muss eine Frage beantworten. Diese lautete zunächst „Wie viele Spieler, die damals mit im Bus saßen als der Anschlag passierte, sind aktuell noch im Kader vom BVB?“ und nahm damit direkt Bezug auf den Angriff auf den Mannschaftsbus vor dem Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco am 11. April 2017.

Dies sorgte für entsprechende Reaktionen im Netz. Vor allem auf Twitter warfen Nutzer dem Unternehmen Pietätlosigkeit vor. Der Fahrzeughersteller reagierte dann im Laufe des Dienstags, ebenfalls via Twitter.