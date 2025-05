VfB Stuttgart gegen Bielefeld: So wird das Wetter in Stuttgart zum Pokalfinale

Noch ziehen die Regenwolken am Himmel auf. Lokal ist mit Starkregen zu rechnen. Wie das Wetter zum Public Viewing auf dem Stuttgarter Schloßplatz wird, verrät uns ein Meteorologe.

Das Wetter haben die Stuttgarter Fans am Samstag bereits auf ihrer Seite: Zum DFB-Pokalfinale können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Sonne freuen. Das teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld wird live auf dem Stuttgarter Schloßplatz übertragen.

Der Regen werde bereits in der Nacht zu Donnerstag nach Süden weiterziehen, erklärte der Wetterexperte. Die Temperaturen steigen demnach am Samstag auf bis zu 21 Grad am Oberrhein.

Heute sollten die Menschen statt zum Fanschal aber lieber zum Regenschirm greifen. Wie der Meteorologe ausführte, ist im ganzen Bundesland mit Regen zu rechnen. Lokal könne es auch zu Starkregen und Hagel kommen. Am Donnerstag bleibe es bereits nördlich der Schwäbischen Alb trocken. Nur in Südbaden und Oberschwaben sei noch mit Regen zu rechnen.