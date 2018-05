VfB Stuttgart gegen Bayern München Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel im Livestream

Von red 10. Mai 2018 - 13:51 Uhr

Tayfun Korkut hat eine Pressekonferenz zum Spiel gegen den FC Bayern gegeben. Foto: dpa

Vor dem letzten Saisonspiel gegen den FC Bayern München geht es für den VfB noch um die Teilnahme an der Europa League. Sehen Sie die Pressekonferenz mit Trainer Tayfun Korkut hier im Video.

Stuttgart - Es könnte das traumhafte Ende einer grandiosen Rückrunde für den VfB Stuttgart werden. Am Samstagnachmittag treten die Stuttgarter in München an. Bei einem Auswärtssieg und zeitgleichen Patzern der Konkurrenten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist sogar die Qualifikation für die Europa League möglich. Ein Erfolg beim bereits feststehenden Meister ist bei der derzeitigen Form der Stuttgarter für einige Fans gar nicht mehr so unwahrscheinlich wie noch zu Beginn des Jahres.

Das liegt vor allem an Trainer Tayfun Korkut. Seit dessen Amtsantritt ist der VfB die zweitbeste Mannschaft der Liga und konnte zuletzt gegen die Top-Mannschaften aus Leverkusen und Hoffenheim gewinnen. Am Donnerstag hat er in einer Pressekonferenz die Fragen zum Spiel am Wochenende beantwortet.

Sehen Sie Pressekonferenz im Video.