VfB Stuttgart gegen Bayern München Liveticker: Die Pressekonferenz vor dem Südgipfel

Von pma 15. Dezember 2017 - 09:49 Uhr

Die Pressekonferenz mit Hannes Wolf des VfB Stuttgart im Liveticker. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt im letzten Heimspiel des Jahres den FC Bayern München. Wir begleiten die Pressekonferenz vor der Partie mit einem Liveticker.

Stuttgart - Im Heimspiel am 17. Spieltag der Bundesliga hat der VfB Stuttgart den FC Bayern München zu Gast. Die Schwaben plagen wie so oft Verletzungssorgen, so fällt unter anderem Anastasios Donis aus. Auch hinter dem Einsatz von Chadrac Akolo steht ein Fragezeichen, er laboriert an einer Prellung des Brustkorbs.

Beim Gegner sind viele Augen auf Sven Ulreich gerichtet, der ehemalige VfB-Profi kehrt erstmals seit seinem Weggang 2015 als Stammspieler nach Stuttgart zurück. Vor der Partie wird sich VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag in der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter stellen. Wir sind ab 13 Uhr mit einem Liveticker dabei.