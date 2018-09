VfB Stuttgart gegen Bayern München Liveblog: Der Bahnhofsvorplatz in Bad Cannstatt füllt sich

Von red 01. September 2018 - 15:40 Uhr

Die Karawane Cannstatt ist seit 13 Jahren ein zentraler Bestandteil des Heimspielauftakts des VfB Stuttgart. Foto: red

Der Südgipfel steht an. Zum 101. Mal treffen der VfB und die Bayern in der Bundesliga aufeinander. Wir berichten mit einem Liveblog rund um das Spiel.

Stuttgart - Der 101. Südgipfel steht an. Der VfB Stuttgart empfängt den Branchenprimus FC Bayern München. Bevor es ab 18.30 Uhr um wichtige Bundesliga-Punkte geht, berichten wir mit einem Liveblog rund um das Spiel in der Stuttgarter Arena. Was passiert rund um das Spiel? Wie läuft die Karawane Cannstatt? Was ist in den sozialen Netzwerken los? Gibt es eine VVS-Störung, wie läuft die Anreise der Gäste, was meldet die Polizei?

Dies und mehr gibt es hier multimedial im Blog - mit Informationen, Bildern und Videos rund um den Spieltag direkt und live aus Stuttgart Bad Cannstatt.