VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Xabi Alonso lobt den VfB überschwänglich

1 Schätzen sich: Xabi Alonso (li.) und Sebastian Hoeneß Foto: imago//Anke Waelischmiller

Der Meister und der Vizemeister haben gerade keinen Lauf – am Sonntag wollen Bayer Leverkusen und der VfB im direkten Duell die Wende. Bayer-Coach Xabi Alonso ist von den Stuttgartern angetan.











Der Trend spricht gegen den Meister. Bayer Leverkusen hat seine vergangenen drei Pflichtspiele gegen den FC Bayern (zweimal Champions League) und Werder Bremen (Bundesliga) jeweils zu null verloren. Die Werkself will also die Wende in der Partie beim VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr) – was nach der Ansicht von Trainer Xabi Alonso eine große Herausforderung darstellt.