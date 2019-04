1 Markus Weinzierl will mit dem VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen punkten. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag Bayer Leverkusen zum wichtigen Duell in der Bundesliga. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor der Begegnung hat sich Trainer Markus Weinzierl auch zur personellen Situation geäußert.

Stuttgart - Der Countdown läuft: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) auf das Team von Bayer 04 Leverkusen trifft, geht es für die Weiß-Roten in der Mercedes-Benz Arena um wichtige Punkte in der Bundesliga.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem großen Spieltagsblog!

Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor der für beide Mannschaften wegweisenden Begegnung äußerte sich Markus Weinzierl zur Personalsituation. Allem voran um den Gesundheitszustand des Mittelfeld-Trios Gonzalo Castro, Christian Gentner und Dennis Aogo drehten sich bereits im Laufe der Woche viele Fragen.

„Ich habe ein großes Fragezeichen bei allen drei Spielern“, so Weinzierl. „Das wird ganz eng.“ Immerhin: Der 19-jährige Shootingstar Ozan Kabak hat seine Erkältung überwunden und steht nach Angaben des VfB-Trainers für die Partie an diesem Samstag zur Verfügung.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit Markus Weinzierl in voller Länge: