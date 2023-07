13 Ging diesmal leer aus: VfB-Stürmer Omar Marmoush (re.) – weitere Fotos vom Spiel gibt es in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Stuttgart - Eine Viertelstunde lang war zu spüren, was möglich gewesen wäre. Auf den Rängen. Und auf dem Rasen: Emotionen, Einsatz, Enthusiasmus. Nach der Roten Karte für Robert Andrich (32.) erzielte der VfB gegen Bayer Leverkusen nicht nur das 1:2 durch Orel Mangala (38.), er zeigte auch, was ihn normalerweise ausmacht. Pressing, Offensivgeist, Kampfeswille. Allerdings nur in den Minuten bis zur Pause. Ansonsten? War es in jeglicher Hinsicht viel zu wenig, um ein Top-Team gefährden zu können. Selbst wenn dieses in Unterzahl spielt.