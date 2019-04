15 Spieler mit guten Zukunftsaussichten: Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart (li.) und Julian Brandt von Bayer Leverkusen) Foto: Baumann

Beim VfB Stuttgart läuft es nicht in dieser Saison, auch Bayer Leverkusen hat so seine Probleme. Wie das in der Zukunft aussieht? Abwarten. Potenzial hätten beide Clubs genug.

Stuttgart - Was die Zukunft bringt? Weiß keiner so genau. Schon gar nicht in der schnelllebigen Fußballbranche. Der VfB Stuttgart wollte vor dieser Saison ins gesicherte Mittelfeld – steht aktuell aber auf dem Relegationsrang. Bayer Leverkusen wollte ins internationale Geschäft – droht dies auf Platz neun allerdings zu verpassen. Beide Clubs hatten ihre Spielerkader auf die angestrebten Ziele ausgerichtet – mit der Hoffnung, damit auch für die Zukunft gerüstet zu sein.

Große U-23-Fraktion bei beiden Teams

Ganz egal, wie diese Saison endet – wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr) der VfB die Werkself empfängt, ist das daher auch ein Aufeinandertreffen von allerhand Jungstars. In Stuttgart ist die U-23-Fraktion jener Spieler, die schon regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz kommen, in etwa gleich groß wie in Leverkusen. Auch Länderspiele kommen bei den Talenten schon einige zusammen.

Welche Jungprofis sich am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena tummeln, was sie können, welche Perspektiven sie haben – das erfahren Sie in unserer Bildergalerie.