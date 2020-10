17 Sasa Kalajdzic ist unser Spieler des Spiels beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart lief gegen Bayer Leverkusen lange einem Rückstand hinterher und kam schließlich doch zu einem Punktgewinn. Maßgeblichen Anteil daran hatte Stürmer Sasa Kalajdzic.

Stuttgart - Mitte der zweiten Spielhälfte glaubten wohl nicht viele der 9.500 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena noch an einen Punktgewinn des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Dass es dann für den Bundesliga-Aufsteiger schlussendlich doch noch zu einem 1:1 gegen den Europa-League-Teilnehmer reichte, lag neben einigen wichtigen Paraden von Gregor Kobel insbesondere am Torschützen des Ausgleichs in der 76. Minute: Sasa Kalajdzic.

Lesen Sie hier: Unser Newsblog zum VfB Stuttgart

„Es war wieder bitter, dass wir in den ersten 15 Minuten ein Gegentor bekommen haben, aber wir haben uns danach richtig gut zurückgekämpft“, bilanzierte der erst kürzlich für die österreichische Nationalmannschaft nominierte Kalajdzic nach dem Spiel gegen die Rheinländer. „Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mentalität und Courage haben, das gibt Zuversicht für die nächsten Spiele.“

Top-Werte im ligaweiten Vergleich

Ein Blick in die Datenbanken nach der Partie offenbart teils beeindruckende Statistiken. In drei Bundesliga-Partien traf der 23-Jährige dreimal – ein Tor erzielte er per Kopf, eins mit rechts, eins mit links. Zudem wird Kalajdzic regelmäßig ins Spiel eingebunden: Gegen Bayer Leverkusen kam der Angreifer auf beachtliche 55 Ballkontakte. Mit 20 Luftzweikämpfen führt der Österreicher im bisherigen Saisonverlauf zudem die meisten im VfB-Team. Von diesen Duellen konnte er überzeugende 70 Prozent für sich entscheiden.

Aus unserem Plus-Angebot: „Nachschuss“, der Kommentar zum Spiel

Auch insgesamt ist beim VfB bis dato kein Spieler an mehr Torschüssen beteiligt als Sasa Kalajdzic. Blickt man etwa auf den Gesamtwert in puncto Torschussbeteiligungen und Torschussvorlagen (15), liegt der gebürtige Wiener ligaweit auf dem zweiten Platz. Nur der Kroate Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim kann hier mit 19 Beteiligungen aufwarten. Gegen Bayer Leverkusen zeigte der zwei Meter große Angreifer in einigen Situationen seine mitspielende Art als Stürmer, der nicht nur im gegnerischen Strafraum lauert. Das alles macht Sasa Kalajdzic zu unserem „Man of the Match“.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler mit einer Note bewerten – in unserem Notentool.