VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Als Cacau den VfB zum späten Sieg schoss

11 Nicht zu stoppen: Cacau erwischte im April 2010 einen starken Tag. In der Bildergalerie blicken wir zurück auf den bislang letzten VfB-Heimsieg gegen Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Werkself war in den vergangenen Jahren kein gern gesehener Gast in Stuttgart. Der letzte VfB-Sieg vor eigenen Fans liegt lange zurück – und war besonders einem Mann zu verdanken. Vor dem Duell am Sonntag blicken wir zurück.











An diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert Bayer Leverkusen in der MHP-Arena beim VfB Stuttgart. Das Duell der beiden formstarken Mannschaften verspricht ein hochklassiges und enges Spiel. Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht dabei für die Werkself: Der letzte Heimsieg des VfB gegen Leverkusen liegt dreizehn Jahre zurück – am 17. April 2010 triumphierte der VfB mit 2:1.