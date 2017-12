VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen Was Hannes Wolf von seinem Team erwartet

Von red 06. Dezember 2017 - 13:59 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart treffen auf Bayer 04 Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt zum Auftakt des 15. Bundesliga-Spieltages an diesem Freitagabend Bayer 04 Leverkusen. Zuvor äußerte sich VfB-Trainer Hannes Wolf in der Pressekonferenz. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.

Stuttgart - Zuhause hui, auswärts pfui: So lässt sich die bisherige Saison des VfB Stuttgart recht trefflich umschreiben. Nach dem Gesetz der Serie müsste also an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) nach zwei eher schwachen Auswärtsauftritten wieder ein erfolgreiches Spiel für den VfB folgen. Die Schwaben empfangen Bayer 04 Leverkusen und eröffnen so den 15. Spieltag der Bundesliga.

Im Vorfeld fand wie immer die Pressekonferenz statt. Trainer Hannes Wolf äußerte sich dabei zur personellen Lage und stellte sich den Fragen der Medienvertreter. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.