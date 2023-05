Am drittletzten Spieltag der Bundesliga-Saison empfängt der VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen. Während die Werkself von Trainer Xabi Alonso am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) Rang sechs behaupten möchte, sind die Weiß-Roten, die derzeit auf dem Relegationsplatz stehen, im Kampf gegen den Abstieg dringend auf Punkte angewiesen.

Damit das gelingt, muss der VfB Stuttgart seinen Negativlauf gegen Bayer gestoppt bekommen. Denn der Blick zurück zeigt: Seit einiger Zeit gehen die Stuttgarter gegen die Rheinländer fast immer leer aus. Der bislang letzte Heimsieg liegt bereits über 13 Jahre zurück, in der BayArena wartet der VfB seit 2018 auf jeglichen Zähler. Seit 2012 kam es zu vier Unentschieden – dreimal in Stuttgart, einmal in Leverkusen.

In unserer Bildergalerie rollen wir die Begegnung aus dem April 2010 auf und blicken außerdem den bislang letzten dreifachen Punktgewinn in Leverkusen, der acht Jahre später zustande kam.