VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen Chancenwucher und internationale Träume

Von pma 29. April 2018 - 10:27 Uhr

Nach dem Sieg des VfB Stuttgart im Rheinland haben wir die Pressestimmen zum Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen gesammelt.





Stuttgart - Es war ein Sieg, mit dem nicht allzu viele gerechnet haben dürften. Mit einer starken Mannschaftsleistung, herausragender Effizienz und einem äußerst gut aufgelegten Torhüter holte der VfB Stuttgart ein 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen. Der Dreier der Schwaben fand eine entsprechende Beachtung in nationalen und regionalen Medien. Wir haben die Pressestimmen zusammengestellt.

„Bayers Chancenwucher“: Bender gehen die Begriffe aus, titelte der „kicker“ und legte den Fokus auf die 24 Torchancen, die Leverkusen hatte, aber nicht nutzen konnte.

Der Kölner „Express“ titelte: „Leverkusen verzweifelt an Zieler – Champions League in Gefahr“ und hob damit die überragende Leistung des in Köln geborenen Stuttgarter Keepers hervor.

Die „Süddeutsche“ aus München hielt es gewohnt nüchtern. „Leverkusen rutscht ab“, titelte man und rechnete ebenfalls vorsichtig vor, was für den VfB noch in Richtung Europa gehen könnte.

Beim „Kölner Stadtanzeiger“ legte man den Finger in die Wunde. „Werkself wirft die nächsten Punkte weg“, analysiert die Redaktion.

Der „Spiegel“ legte den Fokus mehr auf den VfB. „Gentner lässt Stuttgart von Europa träumen“, titelte man in Hamburg.

Die Düsseldorfer „RP online“ hielt sich an die aus ihrer Sicht spielentscheidende Szene. „Alario verschießt Elfmeter - Bayer 04 verliert“.

Die „Waiblinger Zeitung“ analysierte treffend: „Gnadenlose Effizienz und ein überragender Torhüter“.

„Stuttgart darf von Europa träumen“ titelte „Spox.com“, machte Kapitän Christian Gentner zum „Star des Spiels“, Leverkusens Lucas Alario dagegen war der „Flop des Spiels.“