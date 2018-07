VfB Stuttgart gegen Basaksehir Istanbul Liveticker: Zweites Testspiel innerhalb von 28 Stunden

Von red 30. Juli 2018 - 17:22 Uhr

Tayfun Korkut und der VfB Stuttgart treffen auf Basaksehir Istanbul. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart bestreitet am Montag ein Testspiel in Grassau gegen den türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul. Hier gibt es den Liveticker zum Spiel.

Grassau - Wenn der VfB Stuttgart am Montag um 18.30 Uhr im Trainingslager in Grassau ein Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul bestreitet, ist der Anpfiff für die bis dato letzte Begegnung gegen den spanischen Klub SD Eibar gerade einmal 28 Stunden her. Nicht nur wegen der Hitze eine durchaus ungewöhnliche Ansetzung.

Aber: VfB-Trainer Tayfun Korkut hat gute Gründe, sich für diesen straffen Zeitplan zu entscheiden (alles dazu lesen Sie hier).

Der Test gegen Basaksehir Istanbul ist der zweite und letzte im Rahmen des Trainingslagers. Bis zum Start der Pflichtspiele am 18. August im DFB-Pokal bei Hansa Rostock bestreitet der VfB noch Partien gegen Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian.

Hier gibt es zunächst den Liveticker für die Partie gegen Basaksehir Istanbul.