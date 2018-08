VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid Leistunsgerechtes Remis gegen den Spitzenclub - 1:1

Von red 05. August 2018 - 18:36 Uhr

Als Highlight hat sich der VfB Stuttgart Atlético Madrid als Testspielgegner für den „Tag des Brustrings“ eingeladen. Wir sind vor Ort und tickern live.





Stuttgart - Es ist das vorletzte Testspiel vor dem Pflichtspielstart bei Hansa Rostock – der VfB Stuttgart empfängt an diesem Sonntag Atlético Madrid. Diego Godin, Jan Oblak, Diego Costa, Koke, Saul Niguez, Juanfran, Gelson Martins, Weltmeister Antoine Griezmann – es gibt nur wenige Kader im europäischen Fußball, die mit mehr Qualität und großen Namen gespickt sind wie die „Colchoneros“ aus Madrid mit Trainer Diego Simeone. 810 Millionen Euro an Marktwert versammeln sich in dieser Mannschaft. Zum Vergleich, der Marktwert des VfB-Kaders liegt bei etwa 150 Millionen Euro, legt man die Daten von „Transfermarkt.de“ zugrunde.

Der VfB krönt mit diesem Testspiel seinen „Tag des Brustrings“ und erwartet ein ausverkauftes Haus. Bereits im Vorfeld waren 56.000 Karten abgesetzt worden. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live ab 16.45 Uhr.