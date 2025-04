Der VfB Stuttgart steht nach dem 3:1 gegen RB Leipzig im Finale des DFB-Pokals. Am 24. Mai geht es im Berliner Olympiastadion gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Vor der Partie wurden wichtige organisatorische Entscheidungen getroffen – unter anderem sehr zur Freude der VfB-Fans.

Beim obligatorischen Meeting der Finalisten erfolgten am Freitag in Berlin per Los die Zuteilungen für die Teams und ihre Anhänger. Demnach werden die Fans des VfB Stuttgart im Olympiastadion ihre Mannschaft von der Ostkurve aus anfeuern. Die Anhänger der Arminia werden rund um das Marathontor platziert.

Bei den beiden jüngsten Finalniederlagen 2007 und 2013 waren die VfB-Fans auf der Seite des Marathontors. Nicht nur aus diesem Grund hatten viele Anhänger der Weiß-Roten dieses Mal auf die Ostkurve gehofft. Auch für Choreografien und weitere Aktionen bietet sich diese Seite des Olympiastadions deutlich besser an.

VfB-Fanfest am Breitscheidplatz

Und auch andere Entscheidungen wurden getroffen: So wird die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am Finaltag die Heimkabine belegen. Zudem werden die Spieler des schwäbischen Traditionsvereins in komplett weißen Trikots auflaufen. Arminia Bielefeld wird das Endspiel in blauen Jerseys bestreiten.

Nicht zuletzt steigt am 24. Mai das Fanfest der Stuttgarter Anhänger am Breitscheidplatz. Derweil werden die Ostwestfalen ihre mitreisenden Anhänger entweder am Hammarskjöldplatz oder am Alexanderplatz empfangen.